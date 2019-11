KreativZeit

Langenhagen (ok). KreativZeit – der besondere Kunsthandwerkermarkt in Langenhagen geht am Freitag, 22. November, von 15 bis 21 Uhr sowie am Sonnabend, 23. November, von 11 bis 20 Uhr über die Bühne. Ort: Festsaal im Eichenpark .