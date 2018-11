KreativZeit in Langenhagen

Die Langenhagener Veranstalterinnen Heike Spiekermann und Sabine Sickau haben bei der Auswahl wieder Wert auf Vielseitigkeit gelegt. So haben Besucher die Auswahl zwischen transparenten Lichtgläsern, stabilen Sitzkissen, großen Filzsteinen und mehr, alles handgefilzt am Stand von Heike Spiekermann. Bei Sabine Sickau gibt es viele handgetöpferte Lieblingsdinge, wie zum Beispiel Keramik-Schneeglöckchen, freche Weihnachtsmäuse, die beliebten Schneemänner und vieles mehr. Dazu an vielen weiteren Ständen unter anderem Holz in Form und Farbe, Floristik und Beton, Seifen, Schmuck, Textiles aller Art, Papier-Arbeiten, funktionelle Taschen, außergewöhnliche Lampenideen, Glasdesign, Bauschaum-Schafe und Trödel kreativ verarbeitet. Ein Besuch ist lohnenswert, der Eintritt wie immer frei.Die Veranstaltung findet wieder im denkmalgeschützten Festsaal im Eichenpark Langenhagen statt, Stadtparkallee 15. Öffnungszeiten: Freitag, 23. November, von 15 bis 21 Uhr und Sonnabend, 24. November, von 11 bis 20 Uhr.