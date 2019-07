Kreuzung gesperrt

Arbeiten an Hasckethalstraße bis Ende August

Langenhagen. Auf Grund von Kanalarbeiten muss ein Teil der Kreuzung Hackethalstraße / An der Autobahn ab Montag, 22. Juli, für den Verkehr gesperrt werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende August. Der Gehweg an der Hackethalstraße ist abgesackt. Grund dafür ist eine Schadstelle im Kanal, wie sich bei dessen Untersuchung zeigte.Um diese Schadstelle reparieren zu können, wird die Hackethalstraße ab Montag bereits hinter der Einmündung Papenriede beziehungsweise vor der Bahnunterführung gesperrt. Der westliche Teil des Kreuzungsbereich Hackethalstraße / An der Autobahn bleibt frei; sodass auch während der Bautätigkeit Fahrzeuge vom südlichen Teil der Hackethalstraße in den westlichen Abschnitt der Straße An der Autobahn sowie umgekehrt gelangen. Für die Richtung nördliche Hackethalstraße sowie zum östlichen Teil der Straße An der Autobahn ist eine Umleitung ausgeschildert. Sie führt über Wilhelm-Busch-Straße und Sonnenweg sowie weiter zur Hackethalstraße über die Papenriede.Fußgänger und Radfahrer können während der Kanalarbeiten den Kreuzungsbereich passieren.