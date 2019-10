Mord auf dem Traumschiff am 7. November

Langenhagen. Der Verein win veranstaltet am Donnerstag, 7. November, ein Krimidinner im Quartierstreff Wiesenau an der Freiligrathstraße 11 in Langenhagen. Ab 18 Uhr wird gemeinsam gegessen und vor allem gerätselt: Eine alte Schulclique trifft sich nach mehreren Jahren auf Einladung auf einer Yacht wieder. Die alten Freunde freuen sich auf die gemeinsame Zeit mit einem exklusiven Schiffskoch und der Champagner fließt in Strömen.Gegen Mitternacht wird die Frau des Gastgebers vermisst. Blutspuren befinden sich auf dem Deck. Was ist hier geschehen? Nachdem das Krimi-Dinner im letzten Jahr so ein Erfolg war, findet dieses Event nun das zweite Mal im Quartierstreff statt. Der Abend wird von Ehrenamtlichen des Vereins win eV. Gestaltet. Anmeldungen werden bis zum 1. November im Quartierstreff Wiesenau entgegen genommen, die Plätze sind begrenzt. Das Menü: maritime Vorspeise, Spinat-Lachs-Nudel Auflauf (alternativ ohne Lachs), Rote Grütze auf Vanille-Eis