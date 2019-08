Kripo sucht dringend Zeugen

Versuchtes Sexualdelikt in Langenhagen

Langenhagen. Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagabend eine 25-Jährige an der Rathenaustraße in der Langenhagener Innenstadt angegriffen und leicht verletzt. Die Polizeiermittelt aktuell wegen einer versuchten Vergewaltigung. Laut Aussage der jungen Frau war sie gegen 21.45 Uhr zu Fuß entlang der Rathenaustraße in Richtung des Bahnhofs Langenhagen-Mitte unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Straße Im Hohen Felde, in Höhe des Kreisverkehrs, näherte sich der Täter unbemerkt von hinten und umfasste ihren Oberkörper. Im weiteren Verlauf versuchte der Unbekannte, sie auf eine Grünfläche zu ziehen. Dabei bedrohte er die 25-Jährige mit einem Messer und fügte ihr oberflächliche Verletzungen am Hals sowie am Oberarm zu. Die Frau konnte sich wenig späterlosreißen und in ein nahe gelegenes Wohnhaus flüchten. Von dort verständigte sie die Polizei. Ein Rettungswagen transportierte sie zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.Von dem unbekannten Angreifer liegt derzeit folgende Beschreibung vor: Er ist etwa 1,80 Meter groß, etwa 25 Jahre alt, von kräftiger Statur und spricht Deutsch mit Akzent. Weiterhin bekannt ist neben seiner hellen Hautfarbe ein auffälliges Tattoo (möglicherweiseTotenkopf) am rechten, inneren Unterarm. Bekleidet war er mit einemschwarzen Kapuzenpullover sowie einer schwarzen Hose. Nun fragen die Beamten der Kripo konkret: Wer hat am Dienstagabend verdächtige Beobachtungen an der Rathenaustraße gemacht und/oder kann Hinweise zu dem Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05 11) 109-55 55 beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden.