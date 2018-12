Krippenspiele

Krähenwinkel. Die Matthias-Claudius-Gemeinde lädt herzlich zu den Gottesdiensten mit Krippenspiel am Heiligabend ein. Seit Wochen wird fleißig geprobt: Für 15 Uhr haben die jüngeren Kinder der Kinderkirche ein Krippenspiel mit Susann Lichterfeld eingeübt.

Um 16.30 Uhr führen die Konfirmandinnen und Konfirmanden mit dem Stück "Der stumme Hirte" ihre Version der Weihnachtsgeschichte unter Leitung von Diakonin Ramona Baum auf.

Um 18 Uhr hält Pastorin Ulrike Thiele die Christvesper. Die heilige Nacht geht mit der Gospelnacht mit dem Gospelchor "Voices of Joy" in die Weihnachtstage über. Beginn: 23 Uhr.