Kuban kommt

Godshorn. Tilman Kuban, der Kandidat der CDU für das Europaparlament und JU-Bundesvorsitzender, ist am Wahlinfostand der CDU Godshorn am Sonnabend, 11.Mai, in der Zeit von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz anwesend. Bürgerinnen und Bürger können in dieser Zeit ihre Fragen an den Kandidaten persönlich stellen.