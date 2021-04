Kuchen to go

Langenhagen. Im Mehr-Generationen-Haus-Langenhagen findet am ersten Sonntag im Monat Mai, 2. Mai, von 14 bis 15.30 Uhr ein Kuchenverkauf to go statt.

Einfach vorbeikommen, sich selbstgebackenen Kuchen kaufen, um ihn dann zu Hause zu genießen.Selbstverständlich gelten die derzeitigen Hygienebedingungen und Abstandsregeln. Infos unter der Telefonnummer (0511) 72 11 35, Konrad-Adenauer-Straße 15d, Montag bis Freitag, von 8 bis 15 Uhr.