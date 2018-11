Kuchen und Kekse

Krähenwinkel (ok). Ein Keks- und Kuchenverkauf startet am Freitag, 30. November, zwischen 13 und 16 Uhr in der Kita Krähenwinkel. Die Kinder haben vorher fleißig gebacken. Wer möchte, kann gern eigene Kuchenplatten mitbringen, um Verpackungsmaterial zu sparen. Gebäck, das übrigbleibt, wird für einen wohltätigen Zweck gespendet. Der Erlös wird für besondere Anlässe und Ausflüge der Kinder eingesetzt.