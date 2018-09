Bunter Abend nur für Frauen am 13. Oktober

Langenhagen (ok). Der Integrationsbeirat veranstaltet am Sonnabend, 13. Oktober, zwischen 17 und 22 Uhr unter dem Motto „Kulturen verbinden“ einen bunten Abend im Forum nur für Frauen aus Langenhagen. Geboten wird Musik und Tanz aus Afghanistan. Die Teilnehmerinnen erhalten Einblick in die Kultur und Fröhlichkeit des Landes vom Hindukusch. Eine Hobbysängerin präsentiert unter anderem melancholische landestypische Dorflieder, begleitet von einem Musikinstrument für Frauen. Und auch ein professioneller Sänger wird sicher dafür sorgen, dass die Tanzfläche voll ist. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen bitte unter humira-ashna@web.de.