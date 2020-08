Kulturfestival abgesagt

Veranstaltung im September fällt aus

Langenhagen. Der Vorstand des Kulturring Langenhagen hat sich schweren Herzens dazu entschieden, dass für den 4., 5. und 6. September geplante 14. Langenhagener Kulturfestival im Theatersaal abzusagen.„Viele unserer Mitglieder, darunter Chöre und musizierende Gruppen, konnten und können auf Grund der Corona Pandemie seit Wochen und Monaten nicht oder nur eingeschränkt üben“ so der erste Vorsitzende Jürgen Miethe. „Unter diesen Umständen können wir kein vernünftiges Programm bereitstellen“ so Miethe weiter.Auch die Zuschauerbeschränkungen im Theatersaal sind ein Grund für die Absage.„Wir planen nun das 14. Langenhagener Kulturfestival in 2021 nachzuholen. Den genauen Termin werden wir rechtzeitig bekannt geben“ sagte der erste Vorsitzende.“ Natürlich sind wir alle enttäuscht, dass das Kulturfestival nicht wie geplant stattfinden kann, aber wir stehen auch für die Gesundheit unserer Mitglieder und natürlich auch für die der Zuschauer in der Verantwortung“.Nun hoffen wir, dass alle für 2021 geplanten Veranstaltungen (unter anderem „Shantys am See“, „Das Wochenende der Langenhagener Vereine“, die „Bunten Nachmittage“ als OpenAir Veranstaltungen und eben das 14. Langenhagen Kulturfestival) stattfinden können.