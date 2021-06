Kulturnetz Langenhagen

Langenhagen. Die nächsfe Veranstaltung der Initiative Kulturnetz Langenhagen findet am Montag, 28. Juni, statt. Themenschwerpunkt des Netzwerktreffens sind Fördermittel und Drittmittelakquise, aber auch Vernetzung und Schaffung von Synergien innerhalb der Kulturlandschaft sollen nicht zu kurz kommen.

Susanne Wöbbekind von der Offenen Gesellschaft Langenhagen:

„Es ist echt hilfreich sich mit anderen Vereinen und Verbänden auszutauschen und

voneinander zu profitieren. Die Kulturlandschaft in Langenhagen ist bunt und vielfältig,

jede Gruppe ist willkommen und bereichert die Runde! Das Thema Spenden-Aquise ist auch

für uns von großem Interesse, wir sehr gespannt auf die Vorträge!“

Die Veranstaltung wird wieder über Zoom – also im digitalen Raum stattfinden.

Zum Start gibt es einen Impulsvortrag zu „Förderungsmöglichkeiten und Drittmittelaquise

im kulturellen Kontext“. Ein weiterer Expertennvortrag zum Thema „Optimale Ansprache

bei Stiftungsförderungen“ wird eingebaut. Das Kulturnetz steht allen Vereinen und Verbänden offen, die die Kulturlandschaft in Langenhagen prägen. Weitere Infos und Kontakt unter info@kulturnetz-langenhagen.de.