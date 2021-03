Kulturnetz startet digital

Über 30 Akteure sind in Langenhagen dabei

Langenhagen. Das Kulturnetz Langenhagen hat zu einer Kick-off Veranstaltung Vertreter von Verbänden und Vereinen der Kulturlandschaft in Langenhangen eingeladen, an der am 23. März über 30 Akteure teilgenommen haben. Mit der ehemaligen Geschäftsführerin des Kulturnetz Kassel, Vera Lasch, konnte das Kulturnetz Langenhagen eine hervorragende Referentin für einen Impulsvortrag gewinnen. Das Kulturnetz Kassel besteht bereits seit über 20 Jahren und so konnten sowohl Erfolgsgeschichten geteilt werden, als auch vor Fettnäpfchen gewarnt werden. Das recht junge Kulturnetz Langenhagen konnte somit von der großen Schwester einiges mitnehmen.„Alle waren sich in den Austauschrunden einig, dass es gerade unter den aktuellen Bedingungen für die Kulturszene extrem wichtig ist, gut vernetzt zu sein und einen Wissenstransfer unter den TeilnehmerInnen zu gewährleisten“, erklärt Susanne Wöbbekind von der offenen Gesellschaft, eine der Initiatoren des Kulturnetz Langenhagen.Auch die für Kultur zuständige Dezernentin Eva Bender unterstützt diesen Weg. „Ich freue mich, dass die Initiative diesen Schritt gegangen ist und bin sehr gespannt auf den zweiten Teil der Veranstaltung.“ Das Kulturnetz Langenhagen steht für aktive Mitgestaltung und Teilhabe. Und so ließ auch Teil Zwei des Kick-offs nicht lange auf sich warten. Am Dienstag fand das zweite durch aktive Workshops geprägte virtuelle Treffen statt. Hier ging es thematisch um die Bedarfe und aktuellen Herausforderungen der Kulturlandschaft. Besonders wichtig sind der Austausch und das Miteinander. Daher gab es im Anschluss an die Workshops wie auch beim ersten Teil den „Virtuellen Klön“. Das Kulturnetz steht allen Vereinen und Verbänden offen, die die Kulturlandschaft in Langenhagen prägen. Wer Interesse an einer Teilnahme in diesem Netzwerk hat, ist herzlich eingeladen. Kontakt über info@kulturnetz-langenhagen.de.