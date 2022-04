"Acker Pella" öffnet am 7. und 15. Mai ihre Tore

Krähenwinkel. Der Verein Gemeinschaftsgärtnerei "Acker Pella" aus Krähenwinkel möchte einen vielfach in Vergessenheit geratenen Kulturschatz erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen: samenfeste, teilweise historische Gemüsesorten.Am 7. und 15. Mai wird die Vereinsgärtnerei, Im Blanken Moor 2, jeweils zwischen 11 und 17 Uhr ihre Tore öffnen. Langenhagener haben dann die Chance, in der riesigen Auswahl nach ihrer Lieblingstomatensorte zu stöbern, die schärfsten Chilis der Nachbarschaft zu finden oder die ein oder andere insektenfreundliche Blühpflanze für den Naturgarten zu ergattern. Die angebotenen Jungpflanzen sind vorwiegend freilandgeeignet, robust und in torffreiem Substrat angezogen.