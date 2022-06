Kunde schlägt zu

Langenhagen (ok). Geduld ist gewiss nicht seine Stärke und das Aggressionspotenzial sehr hoch. Ein 23-jähriger Langenhagener bestellte nach Auskunft der Polizei am frühen Sonnabendmorgen gegen 4 Uhr am Drive-In der McDonald's-Filiale an der Brüsseler Straße. Er sollte ein Stück vorfahren, damit sich kein Stau bilde. Darüber war der junge Mann offensichtlich so verärgert, dass er anfing, die Mitarbeiter zu beleidigen. Aber nicht nur das: Er ging durch einen Nebeneingang und soll einen der Angestellten mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, anschließend sogar mit einer schwarzen Stange zu einem Schlag ausgeholta, aber nicht getroffen haben. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Promillewert von 0,95 Promille. Auf dem Kommissariat wurde ihm noch eine Blutpobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der 23-Jährige muss sich jetzt wegen Beleidigung, Körperverletzung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.