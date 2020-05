Kunden werden persönlich beraten

DAK-Gesundheit Langenhagen hat wieder geöffnet

Langenhagen. Die DAK-Gesundheit in Langenhagen hat ihre Türen wieder geöffnet. Neben Telefon und E-Mail bietet die Krankenkasse jetzt auch wieder eine persönliche Kundenberatung in ihrer Filiale an. Dabei wird der Gesundheitsschutz von Kunden und Mitarbeitern umfassend sichergestellt. Die DAK-Gesundheit reagiert mit der Wiedereröffnung auf die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern zur schrittweisen Lockerung der Corona-Bestimmungen.„Für viele Menschen sind die Corona-Zeiten sehr belastend. Mit der Wiedereröffnung unserer Filiale mit umgestaltetem Beratungsbereich schaffen wir ein Stück Normalität und schützen gleichzeitig die Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter“, sagt Stefanie Gödecke, Leiterin der DAK-Gesundheit in Langenhagen. „Natürlich stehen wir auch weiterhin mit kompetenter Beratung per Telefon und E-Mail unseren Kunden in dieser besonderen Situation zur Seite. Auch eine telefonische Terminvereinbarung ist möglich, um längere Wartezeiten zu vermeiden.“Bei der direkten Kundenberatung gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln. Die DAK-Gesundheit in Langenhagen hat im Beratungsbereich leichte Trennwände aus Acrylglas als Infektionsschutz installieren lassen. Zusätzlich gilt eine Maskenpflicht für Besucher. „Oberste Priorität haben für uns die Sicherheit und Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter,“ betont Stefanie Gödecke. Gerade angesichts der aktuell langsameren Verbreitung des Coronavirus sei es wichtig, die erfolgreichen Verhaltensregeln auch längerfristig einzuhalten.Aktuelle Informationen zu den Servicezentren der Kasse und den bestehenden Beratungsangeboten gibt es auf: www.dak.de/servicezentrum