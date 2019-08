Kunst im Hotel

Langenhagen (ok). Kunst im Hotelzimmer bei "Rooms to let" – das vierte Kapitel findet im Leonardo Hotel am Flughafen statt. Zu sehen sind unter anderem Fundstücke, Skulpturale Elemente, Zeichnungen, Fotografien und Videos. Die Öffnungszeiten: Mittwoch, 28.August, von 17 bis 22 UHR, Donnerstag, 29. August, von 11 bis 19 uhr, Freitag, 30. August, von 11 bis 19 Uhr, Sonnabend, 31. August, von 11 bis 19 Uhr und Sonntag, 1. September, von 11 bis 19 uhr. Am letzten Tag sind die Künstlerinnen Mareike Poehling und Andrea von Lüdinghausen anwesend und bieten zwischen 15 und 16 Uhr eine Führung durch die Installation an.