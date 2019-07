Finissage am Sonntag, 28. Juli

Langenhagen. Als Finissage der aktuellen Intervention der Kunsthalle3000 wird am nächsten Sonntag, 28. Juli, zwischen 14 und 16.30 Uhr ein Gespräch über die Geschichte der Kunst im öffentlichen Raum in Langenhagen mit Dagmar Schmidt, Ronald Kunze und Noor Mertens in den Räumen des Kunstvereins an der Walsroder Straße stattfinden. Mit der Ausstellung Kunst im öffentlichen Raum, Langenhagen hat die Kunsthalle3000 skizzierte Kunsterinnerungen von Bewohnern der Stadt Langenhagen zusammengebracht. Im Juni und Juli wurden Menschen auf den Straßen Langenhagens angesprochen, um eine Skulptur aus dem öffentlichen Raum aus Langenhagen zu skizzieren. Die Ausstellung, die als leerer Ausstellungsraum beginnt, füllte sich langsam mit den skizzierten Kunsterinnerungen. So entstand eine wachsende Sammlung von subjektiven, zweidimensionalen Bildern – und eine kollektive, visuelle Erinnerung an die lebhafte Geschichte von Kunst im öffentlichen Raum in Langenhagen.