Kunst und drei Seen

Langenhagen. Mitglieder und Gäste lädt der ADFC zum Mitradeln zu einer sehr schönen Radtour in Richtung Norden ein, wie üblich mit Einkehr. Abfahrt ist am Donnerstag, 9. September, um 12.30 Uhr am Rathaus Langenhagen (Tourlänge 43 Kilometer) und um 13 Uhr am Bahnhof Kaltenweide (Tourlänge 33 Kilometer). Anmeldung ist nicht erforderlich, die Radtour-Mitfahrt ist kostenfrei. Mehr Angaben unter www.ADFC-Langenhagen.de