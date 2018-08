Kunsthalle öffnet

Langenhagen. Am Donnerstag, 16. August, ab 16 Uhr wird der Künstler Thomas Geiger seine "Kunsthalle 3000" im Kunstverein an der Walsroder Straße 91A eröffnen und ein Jahr lang zu Gast bleiben. Pflastersteine dienen dabei als Symbol. Der Künstler Sergio Rojas Chaves aus Costa Rica, wird die Pflastersteine nutzen, um Zimmerpflanzen zu platzieren. Es will ein botanisches Porträt der Stadt erschaffen. Besucher der Kunsthalle werden gebeten, eine Pflanze mitzubringen, die für eine Residenz im Kunstverein bleiben kann.