Kunststoff schmolz

Engelbostel (ok). Ein Werbeplakat einer Handwerkerfirma aus Kunststoff, das an einem Zaun angebracht war, wurde am Donnerstag um 23.30 Uhr an der Hannoverschen Straße in Engelbostel angezündet. Durch das Schmelzen des Kunststoffes entwickelte sich Rauch. Offenes Feuer entstand jedoch nicht. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.