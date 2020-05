Kunstverein hat wieder geöffnet

Langenhagen (ok). Der Kunstverein Langenhagen hat nach zwei langen Monaten am Mittwoch wieder seine Pforten geöffnet Noch bis 21. Juni besteht die Gelegenheit, die Einzelausstellung von Christopher Knowles zu besuchen. Für Angehörige der Risikogruppen besteht die Möglichkeit, für die Ausstellung im Kunstverein zu reservieren. Um das Infektionsrisiko zu mnimieren, dürfen maximal zehn Personen in den Ausstellungsräumen sein. Bitte Mund-Nasen-Schutz mitnehmen. Veranstaltungen finden vorerst nicht statt.