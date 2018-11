Kupfer geklaut

Langenhagen. Einbrecher gelangten nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch ein gekipptes Fenster in den Lagerraum einer Firma am Pferdemarklt und entwendeten etwa 250 Kilogramm Kupfer. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.