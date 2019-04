Kuratorische Führung

Langenhagen. Am letzten Tag der Ausstellung „RIESE/GIANT“ des Kunstvereins Langenhagen am Sonntag, 14. April, von 15.30 bis 16.30 Uhr findet eine kuratorische Führung statt. Sechs Künstler erstellten gemeinsam zwei große Wandgemälde unter dem gemeinsamen Titel „RIESE“. „RIESE“ erstreckt sich vom Kunstverein an der Walsroder Straße bis zur ehemaligen Kapelle im Langenhagener Eichenpark.