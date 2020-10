Kuratorische Führung

Langenhagen (ok). In der Reihe naheliegende Berufe ist Historiker Oliver Werner am Donnerstag, 8. Oktober, zwischen 18 und 20.30 Uhr zu Gast im Kunstverein Langenhagen an der Walsroder Straße. Ein Thema der inhaltichen Fragen ist die Rolle der Akademiker in der Gesellschaft. Und: Am Sonntag, 25. Oktober, dem letzten Tag und der Finissage der Ausstellung von Philippe Van Snick, findet eine kuratorische Führung durch die Ausstellung mit Noor Mertens statt. Termin im Kunstverein: 15.30 bis 17 Uhr. Anmeldung bitte unter mail@kunstverein-langenhagen.de.