Die Faszien in Bewegung bringen

Langenhagen. Dem muskulären Bindegewebe im Körper, den so genannten Faszien, wird seit einiger Zeit erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt. Faszien haben eine große Bedeutung für die Beweglichkeit, muskuläre Kraftübertragung und die Körperwahrnehmung. In einem Kurs der VHS Langenhagen werden die Faszien in Bewegung gebracht und so ein gutes Körpergefühl mit erhöhter Beweglichkeit erreicht. Der Kurs findet 15 Mal dienstags von 11.30 bis 12.30 Uhr mit Beginn am 12. Februar statt. Nähere Infos unter Telefon (05 11) 73 07 97 04. Das Gesamtangebot finden Interessierte im Programmheft der VHS oder unter www.vhs-langenhagen.de. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule persönlich, schriftlich, per Fax (05 11) 73 07 97 18 oder per E-Mail info@vhs-langenhagen.de entgegen.