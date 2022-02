Kursus für Rettungsschwimmer

Langenhagen. Ein neuer Rettungsschwimmkursus inklusive Erste-Hilfe-Lehrgang beginnt am Freitag, 4. März, um 20.45 Uhr in der Wasserwelt Langenhagen. Bei diesem Kursus sind noch einige Restplätze frei. Der Praxisteil erstreckt sich über fünf Freitagabende. Der Theorieteil mit der anschließenden Prüfung findet am Sonnabend, 12,. und Sonntag, 13. März,. ganztägig in der DLRG-Wasserrettungsstation am Silbersee statt.

Für das Rettungsschwimmabzeichen in Bronze beträgt das Mindestalter zwölf Jahre, für Silber 15 Jahre und für Gold 16 Jahre.

Die ausführliche Ausschreibung und das Anmeldeformular sind unter www.Langenhagen.DLRG.de zu finden. Der Anmeldeschluss ist am 28. Februar.

Es wird eine Teilnahmegebühr von 50 Euro für Nichtmitglieder der DLRG erhoben. Erzieher und Grundschullehrer können bei Vorlage einer Bescheinigung des Arbeitgebers kostenlos an diesem Kursus teilnehmen.