Emmaus: Anmeldung erforderlich

Langenhagen (ok). In der Emmaus-Gemeinde wird es in diesem Jahr zu Heiligabend wegen der Corona-Pandemie mehrere kurze Gottesdienste geben. Um eine Anmeldung für folgende Gottesdienste wird gebeten: Gottesdienst mit Krippenspiel um 14.30 Uhr, Christvesper um 17 Uhr, Christvesper um 18.15 Uhr und Christnacht um 22.30 Uhr. Anmeldung bitte bis zum 17. Dezember telefonisch, per E-Mail oder per Brief/Postkarte an das Büro der Emmaus-Gemeinde am Sonnenweg 17, unter Telefon (0511) 74 23 00 oder auch unter ka.emmaus.langenhagen@evlka.de. Die Sonderöffnungszeiten für eine persönliche Anmeldung sind von Montag, 7. Dezember, bis Donnerstag, 10. Dezember, jeweils von 15 bis 18 Uhr sowie Montag, 14. Dezember, bis Donnerstag, 17. Dezember, jeweils von 9 bis 12 Uhr. Interessierte bekommen dann eine Eintrittskarte, die sie bitte ausgefüllt zum Gottesdienst mitbringen müssen.