Kurzfristig Pfefferspray

Langenhagen. Donnerstag, 15.15 Uhr, CCL-Parkhaus an der Schützenstraße: Nach Streitigkeiten zwischen ehemaligen Bekannten schlug ein 33-Jähriger nach Auskunft der Polizei mehrere Male mit der Faust auf die Motorhaube des

Seat seiner Bekannten ein. Die hinzugerufenen Polizeibeamten wollten

die Personalien des Täters feststellen. Dieser weigerte sich, verhielt

sich verbal aggressiv und wollte sich von der Örtlichkeit entfernen.

Ein Griff an die Oberbekleidung sollte den polizeilich bekannten 33-Jährigen vor der weiteren Flucht abhalten. Er schlug den Arm des Polizeibeamten weg, woraufhin er zu Boden gebracht wurde. Aufgrund des andauernden Widerstandes des Täters musste kurzfristig Pfefferspray eingesetzt werden, um die Situation zu beruhigen. Im Anschluss an die Festnahme wurde

der Täter durch Rettungssanitäter versorgt, in dem die Augen gespült

wurde. Da der Beschuldigte unter anderem über keinen festen Wohnsitz verfügte,

blieb er im Gewahrsam, um dem Haftrichter vorgeführt zu werden. Der Sachschaden am Seat wurde auf etwa 1.000 Euro beziffert.