L 382 entlasten

Infos aus dem Verwaltungsausschuss

Langenhagen (ok). Das Verkehrskonzept im Rahmen eines Verkehrsentwicklungsplans sieht vor, dieLandesstraße (L 382) und damit auch auch den Verkehr in und um Godshorn zu den Stoßzeiten zu entlasten. Das hat jetzt der Verwaltungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Nördlich der Godshorner Straße soll eine Grünbrache zu einer Stellfläche für ein nahe gelegenes Wohngebiet werden. Nördlich Eickenhof soll Nachverdichtung auf einem ehemaligen Hofgrundstück zur Innenstadtentwicklung möglich sein. Alleridngs unter Klimaschutz-Auflagen. Und an der Kananoher Straße wird ein eingeschränktes Gewerbegebiet als Wohngebiet überplant. Weiterhin hat der Verwaltungsausschuss das Ausschreibungsverfahren für den Bau des Grünzugs Dorfstraße eingeleitet.