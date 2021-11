Lack oder Graffiti

Langenhagen (ok). Ein Vandale hat nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag am Sonnenweg, Höhe Friedrich-Ebert-Straße, den vorderen Bereich eines Toyota Corolla mit einer ohne Aufwand nicht entfernbaren Substanz, vermutlich Lack oder Graffiti. Betroffen sind Scheinwerfer, Stoßstange und Kennzeichen. Die Schadenshöhe liegt bei 300 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.