Lack zerkratzt

Langenhagen. Vandalen zerkratzten nach Auskunft der Polizei mit einem spitzen Gegenstand den Lack an der Fahrertür eines am Fahrbahnrand abgestellten Renault Clio an der Beethovenstraße am Dienstag zwischen 14 und 20 Uhr. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.