Lack zerkratzt

Godshorn (ok). Ein Vandale hat nach Auskunft der Polizei zwischen Sonnabend, 10 Uhr, und Montag, 19.30 Uhr, einen Audi A4 Avant am Kuckuckskamp in Godshorn beschädigt, indem er den Lack zerkratzt hat. Nicht das erste Mal: Das Auto wurde nach Auskunft der Polizei bereits am 30. Oktober sowie am 20.November in ähnlicher Art und Weise angegangen. Die gesamte Schadenshöhe liegt bei 12.300 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.