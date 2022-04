Lack zerkratzt

Langenhagen (ok). Ein Dieb zerkratzte nach Auskunft der Polizei zwischen Freitag und Sonntag am Brinkholt den Lack eines geparkten Touran. Die Schadenshöhe liegt bei 2.000 Euro. Zwischen 6 und 14.30 Uhr ist der Lack bei einem Mercedes am Graneweg zerkratzt worden. Hier beträgt der Schaden 1.500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter (0511) 109-42 15.