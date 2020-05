Lackkratzer

Kaltenweide (ok). Ein 53-Jähriger hat nach Auskunft der Polizei eine mutwillige Beschädigung an seinem Seat Mill angezeigt. Tatzeit: Montag, zwischen 7.10 und 19.45 Uhr am Modersohn-Becker-Weg. Der Wagen habe zwei tiefe Lackkratzer an der rechten Seite aufgewiesen. Der Sachschaden beträgt etwa etwa 500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.