Ladekabel geklaut

Langenhagen. Ein Dieb schlug nach Auskunft der Polizei zwischen Sonntag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, die hintere, rechte Seitenscheibe eines Ford Fiesta am Anemonenweg ein und gelangte so in das Wageninnere. Nach Durchwühlen des Fahrzeuges wurde mindestens ein Ladekabel entwendet. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.