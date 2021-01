Ladendiebe festgenommen

Waren im Wert von 2.380 Euro sichergestellt

Schwarmstedt. In einer Drogerie an der Straße Mönkeberg steckte ein Ladendieb amDienstag gegen 13.30 Uhr mehrere Drogerieartikel in eine Tasche und passiertedie Kassenzone. Eine Angestellte informierte die Polizei. Im hinteren Bereicheines Supermarktes in Tatortnähe konnte der 33-Jährige festgenommen werden. Erhatte fünf Crémes in einer präparierten Tasche dabei. Ermittlungen und Fahndungführten zu einem weiteren Täter, der sich in ein abgestelltes Fahrzeug setzte,welches von der Polizei mittlerweile observiert wurde. Der 34-jährige Mann wurdeebenfalls festgenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamtendiverse neuverpackte Kosmetikartikel und stellten sie sicher. Der Gesamtwert derentwendeten und mutmaßlich gestohlenen Ware beträgt rund 2.380 Euro. NachRücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die aus Osteuropa stammenden Täterin Haft genommen. Die Ermittlungen dauern an.