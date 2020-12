Ladendiebe unterwegs

Langenhagen (ok). Ladendiebe waren nach Auskunft der Polizei bei Kik in der Ostpassage am Montag aktiv. Um 13.30, 15.05 und 17 Uhr ließen sie jeweils Geldbörsen mitgehen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.