Ladendiebstahl

Langenhagen. Ein Mann entwendete am Dienstag Bekleidung aus einem Geschäft am Straßburger Platz. Als er von einer 25-jährigen Angestellten angesprochen wurde, hielt er dem Opfer Pfefferspray vor das Gesicht und flüchtete anschließend. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30 Euro. Sachdienliche Zeugenhinweise an die Polizei Langenhagen.