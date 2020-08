Ladendiebstahl

Langenhagen. Ein 37-jähriger Georgier entwendete am Sonnabend um 14.10 Uhr in einem Einkaufsmarkt im City Center Langenhagen ein Ladekabel im Wert von 14,99 Euro. Der Georgier ist in Deutschland ohne festen Wohnsitz/Anlaufstelle, so dass er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft dem beschleunigtem Verfahren mit dem Ziel einer Hauptverhandlungshaft zugeführt wurde. Weiter verfügt der Georgier über kein gültiges Visum, so dass er sich unerlaubt in Deutschland aufhält.