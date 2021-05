Länger spenden

Godshorn (ok). Das DRK Godshorn ist länger für seine Blutspender da. Der nächste Termin im Dorfgemeinschaftshaus am Spielplatzweg ist am Montag, 31. Mai, zwischen 15 und 20 Uhr. Um Terminreservierung unter www.terminreservierung.blutspende-leben.de wird gebeten.