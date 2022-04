Lärmschutz und mehr

Ab 4. Mai: Bürgersprechstunde am Flughafen

Langenhagen. Ab 4. Mai gibt es jeden ersten Mittwoch im Monat die neue Bürgersprechstunde am Flughafen.Stefanie Vehling, verantwortlich für die Themen Umfeld und Umwelt am Hannover Airport, und Pressesprecher Sönke Jacobsen stehen in der daHAJm-Lounge als Ansprechpartner zur Verfügung.Egal ob Fragen zum Lärmschutz, Informationen zur aktuellen 24-Stunden-Betriebsgenehmigung und zu weiteren Themen rund um den Flughafen..Die Sprechstunde findet von 16 bis 18 Uhr statt. In diesem Zeitraum können Termine mit einer Dauer von 20 Minuten gebucht werden. Maximal können zwei Teilnehmer gleichzeitig am Termin teilnehmen. Die daHAJm-Lounge befindet sich zwischen Terminal B und C in der Abflugebene. Weitere Informationen und Anmeldung für die Bürgersprechstunde: www.hannover-airport.de/nachbarschaft