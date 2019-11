LaLeLu kommt

Langenhagen (ok). "Privat und ohne Perücke" mit Ozzy Ostermann war für Freitag, 15. November, im daunstärs geplant, fällt aber aus. Die erworbenen Eintrittskarten können an der Vorverkaufsstelle, an der sie gekauft wurden, zurückgegeben werden. Über die Bühne geht im daunstärs aber "Tango Flamenco" mit Leandro Riva & Jaime B. Rudolph am Donnerstag, 14. November, ab 20 Uhr. Und auch LaLeLu mit ihrem brandneuen Live-Programm "Die Schönen und das Biest" läuft. Termin: Sonnabend, 16. November, ab 20 Uhr im Theatersaal. Karten können unter (0511) 7 24 34 11 reserviert.