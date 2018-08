Land der Hüpfburgen

Kaltenweide (ok). Rutschen, Quadbahn, Aquapark – noch bis Sonntag, 12. August, steht Robertos Hüpfburgenland auf dem Zellerieplatz in Kaltenweide. immer mittwoch bis freitags zwischen 14 und 19 Uhr sowie sonnabends und sonntags zwischen 11 und 19 Uhr. Am Mittwoch haben Großmütter freien Eintritt.