Landesbeste

Langenhagen. Die 90 jungen Fachkräfte haben ihre Berufsausbildung in den IHK-Mitgliedsunternehmen in diesem Jahr mit der Note „Sehr gut“ abgeschlossen und sind die Besten in ihrem Ausbildungsberuf in Niedersachsen. Aus dem Bereich der IHK Hannover sind heute 28 Absolventen als Landesbeste ausgezeichnet worden. Mit dabei: Lukas Bohnhorst der bei TUIfly den Beruf des Fluggerätemachanikers, Fachrichtung Instandhaltungstechnik, gelernt hat.