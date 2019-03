Landestreffen der DLRG

Langenhagen (ok). Es ist ein richtiges Mega-Event, das vom 11. bis 14. April in Langenhagen über die Bühne gehen soll: Etwa 2.000 Gäste werden nach Langenhagen zum Landesjugendtreffen und zu den Landesmeisterschaften der DLRG kommen. Das Motto „Meeresleuchten – Die DLRG-Jugend taucht ein“. Christoph Penning, bislang Landesjugendvorsitzender, freut sich schon auf die Veranstaltung: „Wir richten sie schon seit 40 Jahren in Niedersachsen aus, und es gab noch keinerlei Probleme.“ Die BBL im Rat der Stadt Langenhagen sieht das anscheinend anders, in der nächsten Ratssitzung läuft auf Antrag eine aktuelle Aussprache mit dem Titel „Am Rat vorbei: Massenübernachtung und Party im Schulzentrum. Wer zahlt die Zeche?“ Für Bürgermeister Mirko Heuer am Thema vorbei: Bei der Zusammenarbeit mit der DLRG handle es sich ausschließlich um ein so genanntes Geschäft der laufenden Verwaltung. „Als Jugendverband wollen wir unseren Mitgliedern ermöglichen, ihre Perspektiven zu erweitern und Mut machen, ihre Ideen umzusetzen.“ Die niedersächsische DLRG-Jugend zähle 56.000 Mitglieder unter 27 Jahren. Das Treffen sei das größte der Lebensretter in ganz Deutschland. Dahinter stehe ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept mit Nacht- und Brandwachen. Die Teilnehmer sind nicht nur im Schulzentrum an der Konrad-Adenauer-Straße, sondern auch in den Containern der IGS Süd untergebracht. Mehr zum Thema in unserer Mittwochausgabe.