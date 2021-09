Landfrauen laden ein

Engelbostel. Nach der pandemiebedingten längeren Sommerpause freuen sich die Landfrauen Engelbostel und Umgebung zusammen mit dem DRK auf einen geselligen Abend am Dienstag, 12. Oktober, der von den Astenbecker Geschichten untermalt wird. Die Veranstaltung findet im Gasthaus Tegtmeyer, Resser Straße 1 in Engelbostel um 17 Uhr statt. Aufgrund der Hygieneregelungen sind nur begrenzte Plätze verfügbar, daher ist eine zeitnahe verbindliche Anmeldung bei der ersten Vorsitzenden Conni Kiak, Telefonnummer: (0511) 78 01 92 bis zum 8. Oktober erforderlich. Diese Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der LEB statt.