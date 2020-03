LandFrauen treffen sich

Engelbostel. Die LandFrauen Engelbostel und Umgebung treffen sich zusammen mit dem DRK Engelbostel am Donnerstag, 19. März, um 9.30 Uhr im Gasthof Tegtmeyer, Reeser Straße 1, in Engelbostel zum gemeinsamen Frühstück. Im Anschluss wird das Älterwerden auf die Schippe genommen. Anmeldungen bitte bei den Ortsvertrauensfrauen bis zum 12. März. Gäste sind auch willkommen. Diese Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der LEB statt.