Landfrauen treffen sich

Krähenwinkel (ok). Der LandFrauenverein Krähenwinkel-Godshorn trifft sich am Donnerstag, 15. Juli, um 15 Uhr zu seiner zweiten Versammlung im DGH Krähenwinkel. Gesine Saft berichtet über ihre Kindheit und Jugend in der DDR. Anmeldungen bitte unter (0511) 74 27 48.