Landtagskandidat Wook auf dem Markt in Langenhagen

Langenhagen. SPD-Landtagskandidat Tim Wook ist diese Woche abermals im Wahlkreis unterwegs und verteilt Rosen an Bürgerinnen und Bürger. Der Sozialdemokrat ist dazu am kommenden Samstag, den 18. Juni, ab 8 Uhr auf dem Markt in Langenhagen anzutreffen und steht dort für Gespräche mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.

Der Politiker ist auch für Fragen unter der Rufnummer 0151/59116328, via Anruf, WhatsApp und SMS erreichbar. Per Mail kann Tim Wook unter kontakt@tim-wook.de oder über das Kontaktformular der Homepage (www.timwook.de) kontaktiert werden.